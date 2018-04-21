Teknik adam Fatih Terim'in cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararını verdi. Tahkim, Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim'e verilen 13 bin TL'lik para cezasını onadı.
Kurulun toplantısından sonra TFF'den yapılan açıklamada, Terim'e verilen 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının kurul tarafından onandığı kaydedildi.
HÜRRİYET
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