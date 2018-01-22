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Teknik adam Fatih Terim istifasını veriyor

Teknik adam Fatih Terim istifasını veriyor.12495
  • Giriş : 22.01.2018 / 08:14:00

Teknik adam Fatih Terim, çarpıcı bir karar vermeye hazırlanıyor.

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Sepet Beşik

Tudor'un yerine Galatasaray'ın başına getirilen teknik direktöt Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası usulen istifa edecek.   

Dursun Özbek’in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, imzayı 20 Ocak’a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti.

Özbek seçimi kaybedip, Mustafa Cengiz başkanlık koltuğuna oturunca gözler Terim’e çevrildi.Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli hocanın, usûlen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi. Cengiz ise adaylığını açıkladığı ilk gün Fatih Terim’le çalışmak istediğini söylemişti.

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