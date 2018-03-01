Teknik adam Fatih Terim Milano'ya gidiyor
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, hafta sonu oynanacak Milan-Inter derbisini izlemek için Milano'ya gidiyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hafta sonu Milano derbisini yerinde izleyecek. Terim, geçmişte çalıştırdığı takım olan Milan'ın Inter maçını San Siro'da takip edecek. Terim, cumartesi günü Karabükspor ile oynanacak maçın ardından pazar sabahı İtalya'ya uçacak.
Terim'in derbiyi izledikten sonra eski öğrencisi olan ve halen Milan'ın başında bulunan Gennaro Gattuso ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Teknik adamın, maçtan sonra İtalya'daki dostlarıyla görüşeceği ve geceyi Milano'da geçireceği, pazartesi sabahı ise İstanbul'a döneceği öğrenildi.
İtalya'da Spor Yazarları Derneği üyesi, deneyimli gazeteci Dündar Keşaplı, sabah idmanı öncesi Fatih Terim'i Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret etti ve 21 Ekim 2001 tarihinde oynanan, Fatih Terim'in yönettiği Milan'ın 4-2 kazandığı maçta Terim'in sevincinin olduğu bir fotoğrafı hediye etti.
Dündar Keşaplı bu hediyeyi Terim'e İtalya Spor Yazarları Derneği adına verdiğini belirtti.
Terim'in Milan'ı o maçta Ventola'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşmüş ancak daha sonra Andriy Shevchenko(2), Cosmin Contra ve Filippo Inzaghi'nin golleriyle 4-1 öne geçmiş, maçı da 4-2 kazanmıştı. Inter'in son golü de Muhammed Kallon'dan gelmişti.
FANATİK
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