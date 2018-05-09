Teknik adam Fatih Terim talimatı verdi
Yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına şampiyonluk için talimatı verdi.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 69 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yakalanan 4 maçlık galibiyet serisi yüzleri güldürüyor. Teknik direktör Fatih Terim oyuncularını kalan 180 dakika için motive ediyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ki galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Fatih Terim'in beklentisi 2'de 2 yaparak şampiyon olmak.
Tecrübeli çalıştırıcının ''Rakiplerin maçlarında ki sonuçlar bizim için önemli değil, biz kendi maçlarımıza odaklanacağız ve iki maçıda kazanacağız, size güveniyorum' şeklinde bir konuşma yaparak oyuncularını kalan 180 dakika için motive ettiği öğrenildi.
Bitime 2 hafta kala Galatasaray'da bir çok ismin teknik direktör Fatih Terim'in gelişi ile birlikte performans anlamında yakaladığı ivme dikkat çekiyor. Sarı kırmızılıların uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera Terim'in gelişi ile birlikte çıktığı 15 lig maçında kalesinde sadece 12 gol görerek son derece başarılı bir performans sergiledi.
Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kırmızılılarda Belhanda cezasını tamamladı ve teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde mücadeleye 11'de başlayacak. Sarı kart cezalısı Sofian Feghouili ise kritik mücadelede forma giyemeyecek. Cezayirli oyuncunun yerine o bölgede oynama ihtimali en yüksek isim ise Sinan Gümüş. Terim'in Mariano'dan gelecek habere göre sağ bek konusunda son kararını vermesi bekleniyor, Terim'in Martin Linnes'in performansından son derece memnun olduğu ve tercihini Norveçli oyuncudan yana kullanması bekleniyor.
BEİNSSPORTS
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