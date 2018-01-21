Teknik adam Kocaman'dan taraftara eleştiri
Fenerbahçe’nin Göztepe’yi son dakika golüyle mağlup ettiği karşılaşmada taraftar tarafından ıslıklanan Dirar’a, teknik direktörü Aykut Kocaman’dan destek geldi. “Dirar’ı ıslıklayanlara taraftar değil seyirci demek lazım” diyen Aykut Kocaman, tribünleri biraz daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Aykut Kocaman, Dirar’ın kendisi için olmazsa olmaz isimlerden biri olduğunu söyledi.
Kocaman, "Öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor. Biz rakip değiliz. Biz de Fenerbahçe'nin başarısı için çalışıyoruz. Bir oyuncu canla başla mücadele ediyor. Hemen ıslıklanması doğru değil. Islıklayanların şunu bilmesi gerekiyor. Böyle şampiyonluk gelmez. İçimizdeki bu çekişmenin bir an önce bitmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
Aykut Kocaman, önlerindeki kritik 6 maçlık serinin ilkini kazandıklarını belirterek, "Bizim açımızdan çok önemli bir galibiyet. Maç maç giderek hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu..
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