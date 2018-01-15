Facebook Twitter Rss

Teknik adam Lucescu, genç oyuncuyu ikna etti!

Teknik adam Lucescu, genç oyuncuyu ikna etti!.19135
  • Giriş : 15.01.2018 / 08:15:00

Teknik adam Lucescu, genç oyuncu Berkay Özcan'ı ikna etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'in yerini alan ve takımı güçlendiren Lucescu, Berkay Özcan'ı izledi.   

Romen hoca Ümit Milliler’in son oynadığı Malta ve Belçika maçı için kadroya davet edilmesine rağmen daveti kabul etmeyen genç futbolcuyla bir görüşme de yaptı. 

Lucescu’nun görüşmede yaşadığı sorunları öğrenip genç oyuncunun Türkiye adına oynayıp oynamamak istediğini sorduğu öğrenildi.

Berkay’ın da sorunların geride kaldığını ve A Milli Takım’da oynamak istediğini söylediği, görüşmenin olumlu sona erdiği kaydedildi.

ŞAMPİY10

Galatasaray Başkanı: Seçime gelince tüydüler

Trump'ın teklifini reddetti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Transferi bitiren Başakşehir'de Arda havası

Transferi bitiren Başakşehir'de Arda havası

Transferi bitiren Başakşehir'de Arda sonrası tüm atmosfer değişti.

Galatasaray Başkanı: Seçime gelince tüydüler

Galatasaray Başkanı: Seçime gelince tüydüler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı.

 

Van Persie'nin maliyeti 21 milyon Euro!

Van Persie'nin maliyeti 21 milyon Euro!

Büyük beklentilerle transfer edilen Van Persie, Fenerbahçe'ye adeta yük oldu.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında gerginlik

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında gerginlik

Fenerbahçe ile Kukesi arasında oynanan hazırlık maçında gergin anlar yaşandı.

 

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Milli futbolcu Burak Yılmaz, transferi hakkında açıklama yaptı.

Aykut Kocaman açıkladı! Takımdan kalıyor

Aykut Kocaman açıkladı! Takımdan kalıyor

Aykut Kocaman, golcü oyuncu Fernando ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya