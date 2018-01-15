Teknik adam Lucescu, genç oyuncuyu ikna etti!
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'in yerini alan ve takımı güçlendiren Lucescu, Berkay Özcan'ı izledi.
Romen hoca Ümit Milliler’in son oynadığı Malta ve Belçika maçı için kadroya davet edilmesine rağmen daveti kabul etmeyen genç futbolcuyla bir görüşme de yaptı.
Lucescu’nun görüşmede yaşadığı sorunları öğrenip genç oyuncunun Türkiye adına oynayıp oynamamak istediğini sorduğu öğrenildi.
Berkay’ın da sorunların geride kaldığını ve A Milli Takım’da oynamak istediğini söylediği, görüşmenin olumlu sona erdiği kaydedildi.
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