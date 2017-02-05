Teknik adam Riekerink'ten istifa açıklaması
Dün akşam oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi sonrası büyük tepkiler alan Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, istifa çağrılarına yant verdi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek elenen Galatasaray'ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink, üzgün oduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Riekerink, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleri olduğunu belirterek, "Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nın dışında kaldık, çok üzgünüz." dedi.
Maç içinde yeterince agresif olamadıklarını anlatan Hollandalı çalıştırıcı, "Basit top kayıpları yaptık. Bu şekilde rakibe yardım ettik. İkinci yarı biraz toparlandık ama golü çok geç bulduk. Beraberlik yakalama şansımız da oldu ancak değerlendiremedik." diye konuştu.
Yaşadıkları şanssız sakatlıklar olduğunu aktaran Riekerink, "Hakem eleştirme yönünde bir tarzım yok ancak benim gördüğüm kadarıyla rakibin ilk golü ofsayttı. Önümde gerçekleşen pozisyonda Emre Belözoğlu'nun da kesinlikle kırmızı kart görmesi gerekirdi. Oyuncumaza yönelik sportmenlik dışı hareketi vardı." ifadelerini kullandı.
"Lige odaklanmış durumdayız"
Hollandalı çalıştırıcı, taraftarların kendisini ve yönetimi istifaya davet ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Öncelikle maçtan konuşalım. Şu anda tamamen lige odaklanmış durumdayız. Önümüzde önemli maçlarımız var." yanıtını verdi.
Maça iyi başladıklarını dile getiren Riekerink, "Sonrasında Sneijder sakatlandı. Onun oyunda çıkmasıyla üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Medipol Başakehir belki farklı bir kadroyla çıktı ama aynı oyun sistemiyle mücadele etti. Mücadele ruhunu ve agresifliği sahaya yansıtamadık." değerlendirmesinde bulundu.
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