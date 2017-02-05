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Teknik adam Riekerink'ten istifa açıklaması

Teknik adam Riekerink'ten istifa açıklaması.16115
  • Giriş : 05.02.2017 / 09:42:00

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının yankıları sürüyor.

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Dün akşam oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi sonrası büyük tepkiler alan Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, istifa çağrılarına yant verdi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol  Başakşehir'e 2-1 yenilerek elenen Galatasaray'ın teknik direktörü Jan Olde  Riekerink, üzgün oduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda  bulunan Riekerink, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk  hedefleri olduğunu belirterek, "Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nın dışında kaldık,  çok üzgünüz." dedi.

Maç içinde yeterince agresif olamadıklarını anlatan Hollandalı  çalıştırıcı, "Basit top kayıpları yaptık. Bu şekilde rakibe yardım ettik. İkinci  yarı biraz toparlandık ama golü çok geç bulduk. Beraberlik yakalama şansımız da  oldu ancak değerlendiremedik." diye konuştu.

Yaşadıkları şanssız sakatlıklar olduğunu aktaran Riekerink, "Hakem  eleştirme yönünde bir tarzım yok ancak benim gördüğüm kadarıyla rakibin ilk golü  ofsayttı. Önümde gerçekleşen pozisyonda Emre Belözoğlu'nun da kesinlikle kırmızı  kart görmesi gerekirdi. Oyuncumaza yönelik sportmenlik dışı hareketi vardı."  ifadelerini kullandı.

"Lige odaklanmış durumdayız"

Hollandalı çalıştırıcı, taraftarların kendisini ve yönetimi istifaya  davet ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Öncelikle maçtan konuşalım. Şu anda  tamamen lige odaklanmış durumdayız. Önümüzde önemli maçlarımız var." yanıtını  verdi.

Maça iyi başladıklarını dile getiren Riekerink, "Sonrasında Sneijder  sakatlandı. Onun oyunda çıkmasıyla üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Medipol  Başakehir belki farklı bir kadroyla çıktı ama aynı oyun sistemiyle mücadele etti.  Mücadele ruhunu ve agresifliği sahaya yansıtamadık." değerlendirmesinde bulundu.

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