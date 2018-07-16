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Teknik adam Şenol Güneş küplere bindi

Teknik adam Şenol Güneş küplere bindi.16203
  • Giriş : 16.07.2018 / 13:25:00

Beşiktaş'ın tecrübeli Teknik Direktörü Şenol Güneş, küplere bindi.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon hazırlıklarına devam eden oyuncularını CSKA Moskova karşısındaki oyunu nedeniyle eleştirdi.

Daha önceki hazırlık maçlarında ortaya konan performanslara fazla tepki göstermeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, CSKA Moskova karşısındaki Futbol nedeniyle oyuncularına kızdı. Yenen gollerde defansa bağıran tecrübeli teknik adam, kaçırılan pozisyonlarda ise yerinden fırladı.

Beşiktaş’ın yeni yardımcı antrenörü Guti Hernandez, Tolgay Arslan’ın golünden sonra büyük sevinç yaşadı. Arslan’ın uzaktan sert şutunun ağlara gitmesiyle bir anda yerinden fırlayan İspanyol teknik adam, tecrübeli futbolcuyu alkışladı.

Beşiktaş-CSKA Moskova maçı öncesinde ilginç bir tesadüf yaşandı. Siyah-beyazlı kafileyi stada getiren otobüs şoförünün Hırvatistan taraftarı olması ve dev final öncesi formayı giymesi taraftarı heyecanlandırdı.

Beşiktaşlı futbolcuları desteklemeye gelen seyirciler ‘Vida’ tezahüratında bulunurken, şoför de onları selamladı. Öte yandan bir grup taraftar maç sırasında tribünde meşale yakarken, yöneticiler o alana giderek uyarılarda bulundu.

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