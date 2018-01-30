Teknik adam Sergen Yalçın tekrar Süper Lig'de
Beşiktaş'a karşı kaybedilen maç sonrası görevden alınan Kemal Özdeş'in yerine göreve ünlü teknik adam Sergen Yalçın getirildi.
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'in görevden ayrılmasıyla teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yanı sıra Abdullah Ercan ile Sergen Yalçın da gündeme gelmişti. Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile 16 Eylül 2016'da anlaşmıştı. Böylece 1,5 yıllık Özdeş dönemi geride kaldı.
beIN Sports'un haberine göre Kasımpaşa, bu üç teknik adam arasından Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.
45 yaşındaki Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'da başlamıştı. Kırmızı siyahlı takımın başında 15 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.
Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor ve son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam Süper Lig'de çıktığı 58 maçta 20 galibiyet, 18 beraberlik ve 20 yenilgi elde etti.
NTV
DİĞER HABERLER
Samuel Eto'o imzayı attı! İşte yeni takımı
Deneyimli futbolcu Samuel Eto'o, Atiker Konyaspor ile anlaşma imzaladı.
Fatih Terim'in bırakmadığı Belhanda'ya talip
Fatih Terim'in takımdan gitmesini istemediği Belhanda'ya yeni talip çıktı.
Beşiktaş'ta Vagner Love'ın lisansı çıkarıldı
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vagner Love'ın lisansının çıkarıldığı öğrenildi.
Mustafa Pektemek Göztepe'ye gidiyor!
Deneyimli futbolcu Mustafa Pektemek Göztepe'ye gitmeye hazırlanıyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe onun için yarışıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız oyuncu Patrice Evra için yarışıyor.
Şenol Güneş o oyuncuyu kulübede oturtacak
Teknik direktör Şenol Güneş, Domagoj Vida ile ilgili kararını verdi.