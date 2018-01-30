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Teknik adam Sergen Yalçın tekrar Süper Lig'de

Teknik adam Sergen Yalçın tekrar Süper Lig'de.13761
  • Giriş : 30.01.2018 / 12:24:00

Genç teknik direktör Sergen Yalçın, yeniden Süper Lig'e geldi.

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Sepet Beşik

Beşiktaş'a karşı kaybedilen maç sonrası görevden alınan Kemal Özdeş'in yerine göreve ünlü teknik adam Sergen Yalçın getirildi.

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'in görevden ayrılmasıyla teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yanı sıra Abdullah Ercan ile Sergen Yalçın da gündeme gelmişti. Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile 16 Eylül 2016'da anlaşmıştı. Böylece 1,5 yıllık Özdeş dönemi geride kaldı.

beIN Sports'un haberine göre Kasımpaşa, bu üç teknik adam arasından Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

45 yaşındaki Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'da başlamıştı. Kırmızı siyahlı takımın başında 15 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.

Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor ve son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam Süper Lig'de çıktığı 58 maçta 20 galibiyet, 18 beraberlik ve 20 yenilgi elde etti.

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