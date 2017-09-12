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Teknik adam Tudor: Artık canımız yanmasın

Teknik adam Tudor: Artık canımız yanmasın.15478
  • Giriş : 12.09.2017 / 08:41:00

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, takımının durumunu değerlendirdi.

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Sepet Beşik

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, Antalya'da kaybedilen 2 puan ile ilgili takımı ile görüştü.

Hırvat teknik adam, Antalya maçında kaybedilen 2 puan sonrasında oyuncularına kızmadı, sinirlenmedi... Ancak Tudor’un bam teli duran toplardı... “2 haftadır çalışıyoruz, yine kornerden gol yedik” diyen Tudor, oyuncularına serzenişte bulundu
   
BU sezon geride 4 lig maçı kalırken sarı-kırmızılılar 4-1 kazandıkları Kayseri ve deplasmandan 3-1’lik galibiyetle döndükleri Osmanlıspor maçlarında gol yedi. Bu verilerde en çok öne çıkan detay ise G.Saray’ın yediği iki golü de duran toplardan kalesinde görmesi. İşte bu konu Igor Tudor’un Antalya maçı öncesinde bir numaralı gündem maddesiydi.

HIRVAT teknik adam, milli maçlar için verilen arada İstanbul’da kalan oyuncuları ile sürekli savunma çalışırken duran toplara da idmanların büyük bölümünü ayırdı. Fakat yapılan tüm çalışmalar, tüm hazırlıklar Antalya maçında bir kez daha duran top organizasyonunda gelen gole engel olmadı. Bu konu elbette 1-1’lik maçın ardından soyunma odasında da 1 numaralı gündem maddesiydi.

TUDOR, takımına seslenirken artıları ve eksileri bir bir sıraladı. Bir sonraki haftada Kasımpaşa maçında kazanarak bu beraberliği unutturacaklarını ve Antalyaspor’un kolay bir rakip olmayacağının altını çizdi.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

ANCAK sarı-kırmızılı oyunculara Tudor tek bir konuda tepki gösterdi, sitemde bulundu! Hırvat çalıştırıcının duran toplardan yenilen gole itirazı vardı... Tudor’un şu sözleri takımın da kendisine yönelik özeleştiri yapmasına neden oldu: “Tam 2 haftadır duran toplar, yan toplar üzerinde duruyoruz. Ancak bir kez daha duran toplardan gol yedik.

BU tamamen konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandı. Bir kez daha aynı hatayı yaptık diye bu konudan, bu sorunlardan vazgeçecek değiliz. Hatalarımızı düzelterek yola devam edeceğiz. Bundan sonra duran toplarda daha fazla çalışma yapacağız.”

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