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Teknik adam Tudor'dan Selçuk İnan'a: Takma

Teknik adam Tudor'dan Selçuk İnan'a: Takma.14221
  • Giriş : 14.09.2017 / 09:36:00

Teknik Direktör Tudor, oyuncusu Selçuk İnan'a moral verdi.

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Sepet Beşik

Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Selçuk İnan'a teknik direktör Tudor'dan destek geldi. Tudor, ünlü oyuncunun eleştirilere kulak asmaması gerektiğini belirtti.

Taraftarların yoğun eleştirileri sonrası konuşan ve “Ben sadece adamlık yaptığımı düşünüyorum” diyen Selçuk İnan’a bu kez de teknik patron Tudor sahip çıktı.

Öğrencisiyle dünkü idmanda bir araya gelen Hırvat hoca, “Eleştirileri sakın kafana takma. Daha fazla şans bulacaksın, formanı alacaksın. O zaman daha iyisini ortaya koyup tüm eleştirileri susturacaksın. Bunun dışında bir şey düşünmene gerek yok. Takımın daha iyi yerlere gelmesine odaklanmalısın. Önümüzde çok zorlu bir sezon var ve sana çok ihtiyacımız olacak. Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin” diyerek Selçuk’a destek vermeye çalıştı. 

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