Teknik adam Tudor'dan Selçuk İnan'a: Takma
Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Selçuk İnan'a teknik direktör Tudor'dan destek geldi. Tudor, ünlü oyuncunun eleştirilere kulak asmaması gerektiğini belirtti.
Taraftarların yoğun eleştirileri sonrası konuşan ve “Ben sadece adamlık yaptığımı düşünüyorum” diyen Selçuk İnan’a bu kez de teknik patron Tudor sahip çıktı.
Öğrencisiyle dünkü idmanda bir araya gelen Hırvat hoca, “Eleştirileri sakın kafana takma. Daha fazla şans bulacaksın, formanı alacaksın. O zaman daha iyisini ortaya koyup tüm eleştirileri susturacaksın. Bunun dışında bir şey düşünmene gerek yok. Takımın daha iyi yerlere gelmesine odaklanmalısın. Önümüzde çok zorlu bir sezon var ve sana çok ihtiyacımız olacak. Sen bu takımın en önemli parçalarından birisin” diyerek Selçuk’a destek vermeye çalıştı.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Aboubakar Beşiktaş'ın soyunma odasına indi
Aboubakar, maç sonrası eski takımı Beşiktaş'ın soyunma odasına indi.
Hasenhüttl: Beşiktaş'ı yenmek zorunda değiliz
Teknik adam Ralph Hasenhüttl, Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.
Quaresma'dan Porto açıklaması: Zordu!
Ricardo Quaresma, eski takımı Porto ile ilgili açıklama yaptı.
Avcı: Gruptan çıkabilmek gerçekçi bir hedef
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ludogorets maç
Beşiktaş'a kötü haber! Atiba maçta yok!
Beşiktaş Kulübü'ne ünlü oyuncu Atiba Hutchinson'dan kötü haber geldi.
Ozan Tufan: 1 ay sonra beni göreceksiniz
Ünlü futbolcu Ozan Tufan, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.