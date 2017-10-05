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Teknik Direktör Hikmet Karaman istifa etti!

Teknik Direktör Hikmet Karaman istifa etti!.13029
  • Giriş : 05.10.2017 / 16:27:00

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman görevinden istifa etti.

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Tecrübeli teknik adam futbolcu ve yöneticilerle vedalaştı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor’da 1998-1999 sezondan görev alan ve play off finalini kaybeden Hikmet Karaman, yeşil mavili takıma 2002-2003 sezonundan yeniden dönmüş ve Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı. Karaman, ligde 19'uncu hafta sonunda alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti. 2014 yılının Aralık ayında yeniden teknik direktörlük görevine getirilen Karaman ile Çaykur Rizespor geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti. Bu sezon TFF 1'inci Lig'e ilk 4 maçta 4 galibiyet alarak başlayan yeşil mavililer oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik almıştı.

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