Teknik direktör Slaven Bilic'i istemediler
Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic, İngiliz liginde küme düşme hattında bulunan Stoke City tarafından reddedildi.
İngiltere Premier Ligi'nde küme düşme hattında bulunan Stoke City, birkaç gün önce Mark Hughes ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.
Kulübün boşalan menajerlik koltuğuna son olarak West Ham United'dan ayrılan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'i getirebileceği konuşuluyordu.
Ancak Sky Sports'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Stoke City yönetiminin Hırvat teknik adamla ilgilenmediği ortaya çıktı.
Stoke City'nin menajerlik koltuğu için en güçlü adayınsa Martin O'Neill olduğu öğrenildi.
FANATİK
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