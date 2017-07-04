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TEM Bolu Dağı Tüneli 10 gün ulaşıma kapalı

TEM Bolu Dağı Tüneli 10 gün ulaşıma kapalı.19501
  • Giriş : 04.07.2017 / 16:33:00

TEM Bolu Dağı Tüneli, onarım çalışmaları nedeniyle 10 gün ulaşıma kapatıldı.

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Vatandaşlara uyarı geldi. TEM Bolu Dağı Tüneli'ni kapsayan Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara yönü, onarım çalışmaları nedeniyle 10 gün ulaşıma kapatıldı.

Karayolları, Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasında Ankara yönünde üst yapı yenileme ve onarım çalışması yapacak. Çalışma kapsamında TEM'in Ankara yönü Kaynaşlı Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapatıldı. Gerekli işaretlemeler yapıldıktan sonra sürücüler Kaynaşlı'dan D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

TEM'in kapanması ardından gişeler çıkışında D-100 bağlantı yolunda ve D-100'ün Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştu. TEM'deki çalışmanın 14 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.

Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara yönü bayram öncesi 8-22 Haziran tarihleri arasında da derz onarım çalışması kapsamında kapatılmış ve trafiğin yönlendirildiği D-100'ün Bolu Dağı kesiminde yine yoğunluk yaşanmıştı.

HÜRRİYET

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