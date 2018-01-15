TEM'de 12 araç birbirine girdi
TEM Otoyolu İzmit geçişinde zincirleme kaza. İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde 12 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden olmazken 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Meydana gelen zincirleme kaza sonrası TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların bir kısmının çekici yardımı ile tünel içerisinde çıkarılmasıyla trafik, kontrollü olarak tek şeritten verildi.
Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından TEM’de trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
9 aylık Suriyeli kadını öldürenlere 132 yıl hapis
9 aylık Suriyeli kadını öldürenlere 132 yıl hapis cezası verildi.
Bu şiddeti uygulayan 'doktor' olacak!
Adana'da işitme engelli gence uygulanan şiddet görenlerin yüreğini burktu.
Afrin operasyonunun detayları
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerine harekete geçti.
Türkiye'den ABD'ye jet yanıt
ABD'den skandal kararına Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan yanıt geldi.
BUDO'dan sefer iptalleri!
BUDO'nun saat 14:30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul seferleri iptal edildi.
Polis 24 kelimelik dili deşifre etti
Adana'da Cono'ların teknik takipte polise yakalanmamak için 24 kelimelik kendi dillerini oluşturdukl