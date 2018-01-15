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TEM'de 12 araç birbirine girdi

TEM'de 12 araç birbirine girdi.10551
  • Giriş : 15.01.2018 / 15:11:00

TEM Otoyolu İzmit geçişinde 12 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

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TEM Otoyolu İzmit geçişinde zincirleme kaza. İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde 12 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden olmazken 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen zincirleme kaza sonrası TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların bir kısmının çekici yardımı ile tünel içerisinde çıkarılmasıyla trafik, kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından TEM’de trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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