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TEM'de Edirne istikameti kapandı!

TEM'de Edirne istikameti kapandı!.23313
  • Giriş : 07.01.2017 / 09:30:00
  • Güncelleme : 07.01.2017 / 10:07:32

TEM İstanbul Bahçeşehir'de 5 TIR kaza yaptı. Kazaların ardından TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ''TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı'' şeklinde açıklama yaptı.

ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazaya karışan tırların kurtarılması için ters yönden girerek bariyerleri kesti. Ekipler, araçları yol kenarına çekip trafik akışını sağladı.

İSTANBUL'DA TRAFİK DURDU

İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

DÜN GECE DE TIR'LAR DEVRİLDİ

Gece TEM Çatalca kesiminde devrilen TIR'lar nedeniyle ulaşım durdu. Kayan ve devrilen 11 TIR nedeniyle TEM'de araç kuyrukları oluştu.

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