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TEM'de feci kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.17085
  • Giriş : 09.07.2018 / 17:14:00

TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

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TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'nda bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Suriye uyruklu Ali Reşid (25) yönetimindeki hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada henüz kimlikleri belirlenemeyen Suriye uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin naaşı ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden ve yaralanan Suriye uyruklu kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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