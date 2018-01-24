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TEM'de feci kaza! Edirne yönü trafiğe kapatıldı

TEM'de feci kaza! Edirne yönü trafiğe kapatıldı.10551
  • Giriş : 24.01.2018 / 13:04:00
  • Güncelleme : 24.01.2018 / 13:02:23

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de feci bir kaza meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler'de meydana gelen kaza sonrası Edirne yönü trafiğe kapatıldı.

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