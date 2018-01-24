TEM'de feci kaza! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
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Canan Karatay'dan Nebahat Çehre ile ilgili yapılan yorumlara yanıt geldi.
Zeytin Dalı operasyonu şehidinin vasiyeti
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İDO ve BUDO seferleri iptal
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