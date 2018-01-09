TEM'de kaza! İstanbul trafiği kilitlendi
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Devrilen kamyon trafiği kilitlerken, trafik ekipleri ve itfaiye olay yerine geldi.
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