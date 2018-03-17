TEM'de korkunç kaza: 3 şerit trafiğe kapalı!
TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde zincirleme bir Trafik Kazası yaşandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı.
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