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TEM'de korkunç kaza: 3 şerit trafiğe kapalı!

TEM'de korkunç kaza: 3 şerit trafiğe kapalı!.13895
  • Giriş : 17.03.2018 / 18:04:00

TEM Otoyolu'ndan yaşanan kaza sonucu 3 şerit trafiğe kapatıldı.

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Büyüyen Beşik

TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde zincirleme bir Trafik Kazası yaşandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametine 3 şerit de trafiğe kapandı.

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