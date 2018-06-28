TEM'de şok! Yan yolu su bastı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valiliğin uyarı üstüne uyarı yaptıkları kuvvetli yapışlar ulaşımı felç etti. Yan yolu su basan TEM Mahmutbey'de tahliye çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
TEM Mahmutbey yan yolda su birikintisini tahliye çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapalı. Yan yol kapalı olunca TEM'de Bağcılar istikametine ilerleyen araçlar yoğunluğa neden oldu. Yolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.
Su biriken noktada çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Büyük oranda suyu tahliye eden ekiplerin temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yolu trafiğe açması bekleniyor.
TRT
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