TEM'de TIR kazası! İstanbul yönü kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar nedeniyle kayarak bariyerlere çarpan TIR, TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünün kapatılmasına neden oldu. Çarpmanın etkisiyle TIR'da bulunan damacanalar yollara savruldu.
Kaza, saat 10.25 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Pevrul Atak yönetimindeki 06 DR 6134 plakalı su damacanası yüklü TIR, hafif kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesindeki su damacanaları yola savruldu. TIR'ın akaryakıt deposundan yola mazot da doköldü. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Tünel Kontrol Merkezi'nde görevli itfaiye ekipleri, yolu kısa sürede ulaşıma açmak için temizleme çalışması başlattı.
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