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TEM'de yangın! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM'de yangın! Trafik yoğunluğu yaşanıyor.17085
  • Giriş : 13.07.2018 / 17:12:00

TEM Otoyolu'nun Seyrantepe Mevki Edirne İstikametinde yoğunluk yaşandı.

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TEM Otoyolu'nun Seyrantepe Mevki Edirne İstikametinde bir araç alev alev yandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangına ekipler müdahale edilirken, trafikte yoğunluk yaşandı.

Dumanlar çıkan aracı güvenlik şeridine çeken sürücü daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın ve itfaiyenin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk devam ediyor.

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