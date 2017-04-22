TEM'de zincirleme kaza!
TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen zincirleme kaza trafiğin kilitlenmesine neden olurken olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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Beşiktaş'ın kızıl saçlı taraftarı konuştu!
Beşiktaş'ın Lyon maçında ünlenen kızıl saçlı taraftarı konuştu.
Elektronik sigara operasyonunda 6 gözaltı
Antalya'da düzenlenen elektronik sigara operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Valisi'nin Twitter'ı hacklendi
Ankara Valisi'nin Twitter hesabı bilgisayar korsonları tarafından hacklendi.