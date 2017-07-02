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TEM'deki kazadan mucize kurtuluş!

TEM'deki kazadan mucize kurtuluş!.28504
  • Giriş : 02.07.2017 / 14:22:00

TEM'de meydana gelen korkunç kazada çocuk koltuğunda bulunan 1 yaşındaki Ömer Canbaz yara almadan kurtuldu.

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TEM'de meydana gelen korkunç kazada 1 yaşındaki Ömer Canbaz mucize bir şekilde yara almadan kurtuldu. Anne ile baba ise kazada yaralandı

Kaza sabah saatlerinde, TEM yolu İzmit Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Rıfat Canbaz yönetimindeki 34 RY 5759 plakalı otomobil, önce önünde ilerleyen Taner Yılmaz’ın kullandığı 34 JU 8824 plakalı kamyona, sonra bariyerlere çarptı.

Rıfat Canbaz hasar gören araçta sıkışırken, kazayı görerek yardıma koşanlar Burçin Canbaz’ı araçtan çıkardı. Otomobilde çocuk koltuğunda oturan Ömer Canbaz ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

ÇARŞAFA KOYUP UYUTMAYA ÇALIŞTILAR

112 Acil Servis’ten yardım istenilirken, araçta çocuk koltuğunda bulunan Ömer Canbaz dışarı alındı. İki kadın Ömer Canbaz’ı içerisine koydukları çarşafın iki yanında tutup sallayarak uyutmaya çalışırken, kurtarma çalışmalarını üzüntü içerisinde izledi. İtfaiye ekibi aracın kapılarını keserek Rıfat Canbaz’ı dışarı çıkardı. Yaralanan Rıfat ve Burçin Canbaz ile birlikte Ömer Canbaz da ambulansa konuldu. Rıfat Canbaz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seka Devlet Hastanesi’ne, eşi ve bebeği ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul yönündeÿulaşım kontrollü sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol tamamen ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hürriyet

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