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TEM Otoyolu'nda araç alev alev yandı!

TEM Otoyolu'nda araç alev alev yandı!.10551
  • Giriş : 20.03.2018 / 15:50:00

TEM Otoyolu Edirne istikameti Aslantepe mevkiinde bir araç alev aldı.

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Büyüyen Beşik

TEM Otoyolu Edirne istikameti Aslantepe mevkiinde panik yaşandı. Alev alan araç nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ekipler yangına müdahale etti.

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