Facebook Twitter Rss

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik felç oldu

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik felç oldu.17085
  • Giriş : 28.07.2018 / 17:12:00
  • Güncelleme : 28.07.2018 / 17:39:25

TEM Otoyolu Esenyurt girişinde meydana gelen kaza trafiği kilitledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

TEM Otoyolu Esenyurt girişinde hafriyat kamyonu kaza yaptı. Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken trafikte aksamalar meydana geldi.

Olay, TEM otoyolunda saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt girişinde toprak yüklü bir hafriyat kamyonu hızını alamayarak yalpaladı. Kamyon bir süre sonra hızını alamayarak devrilerek yan yattı. Yolu ayrımı bariyerlerine çarpan hafriyat kamyonunun içindeki toprak ise yola saçıldı. Kaza sonrası sürücünün vücudundan yaralar oluştuğu öğrenilirken, trafikte ise aksamalar yaşandı. Ekiplerin devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

HÜRRİYET

Galatasaray-Club Afrika maçı saat kaçta?

Akşener'in evinin önünde hareketlilik

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TCDD: Ankara-İstanbul hattı kapatıldı

TCDD: Ankara-İstanbul hattı kapatıldı

Ankara-İstanbul demiryolu hattının trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ağrı'da düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

 

Ankara'da feci kaza: 2 asker can verdi

Ankara'da feci kaza: 2 asker can verdi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da deprem

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3,5 şiddetinde deprem yaşandı.

 

MİT o ismi yakaladı!

MİT o ismi yakaladı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'cü Veysel Akçay'ı kıskıvrak yakaladı.

Meclis'te yeter sayıları 50 milletvekili değişti

Meclis'te yeter sayıları 50 milletvekili değişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeter sayıları 50 milletvekili değişti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya