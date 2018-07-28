TEM Otoyolu'nda feci kaza! Trafik felç oldu
TEM Otoyolu Esenyurt girişinde hafriyat kamyonu kaza yaptı. Kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken trafikte aksamalar meydana geldi.
Olay, TEM otoyolunda saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt girişinde toprak yüklü bir hafriyat kamyonu hızını alamayarak yalpaladı. Kamyon bir süre sonra hızını alamayarak devrilerek yan yattı. Yolu ayrımı bariyerlerine çarpan hafriyat kamyonunun içindeki toprak ise yola saçıldı. Kaza sonrası sürücünün vücudundan yaralar oluştuğu öğrenilirken, trafikte ise aksamalar yaşandı. Ekiplerin devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.
HÜRRİYET
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