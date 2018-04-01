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TEM Otoyolu'nda kaza: 6 polis yaralı

TEM Otoyolu'nda kaza: 6 polis yaralı.25169
  • Giriş : 01.04.2018 / 09:04:00
  • Güncelleme : 01.04.2018 / 09:27:16

TEM otoyolunda çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı. Yan yatan minibüsteki 6 polis yaralandı.

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TEM otoyolunda çevik kuvvet midibüsü kaza yaptı. Yan yatan midibüsün içinde bulunan 6 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM otoyolu Edirne istikametine trafik bir süre durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların götürülmesinden sonra trafik yan yoldan kontrollü sağlanmaya başlandı.

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