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TEM otoyolundaki feci kazada 1 kişi öldü

TEM otoyolundaki feci kazada 1 kişi öldü.19176
  • Giriş : 12.01.2017 / 11:02:00

TEM otoyolundaki kazada araca sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

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TEM otoyolunda Emin Akgül'ün kullandığı 34 GH 099 plakalı otomobil park halindeki çekiciye çarptı. Meydana gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Emin Akgül hayatını kaybetti. Yaşanan kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik bir süre yavaşladı.

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