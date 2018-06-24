Temel Karamollaoğlu Ankara'da oyunu verdi
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da oyunu verdi.
NTV
DİĞER HABERLER
Bahçeli'den Suruç'taki oylar için yorum
MHP lideri Bahçeli'den Suruç'taki oylar için ilk açıklama geldi.
Akşener, vefat eden vekil adayının cenazesinde
Meral Akşener, vefat eden vekil adayının cenazesine katıldı.
Asgari ücret 2 bin 200 olacak
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.
İnce: Erdoğan'ı gözünüzde büyütmeyin
CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çattı.
Erdoğan'dan sandık çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak seçimlerle ilgili çağrıda bulundu.