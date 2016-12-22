Facebook Twitter Rss

Temel Karamollaoğlu, El Bab şehitleri için mesaj yayınladı

Temel Karamollaoğlu, El Bab şehitleri için mesaj yayınladı.12510
  • Giriş : 22.12.2016 / 18:39:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, El Bab şehitleri için bir mesaj yayınladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Temel Karamollaoğlu, El Bab operasyonu sırasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

El Bab operasyonu sırasında 16 askerimizin şehit olması üzerine bir taziye mesajı yayınlayan Karamollaoğlu, ülke olarak hem içerde hem de dışarda zor bir dönemden geçtiğimizi belirterek, “Dün El Bab’tan gelen şehit haberleri maalesef bir kez daha yüreklerimizi dağladı. Ülke olarak millet olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ama biz inanıyoruz ki bu karanlık günleri milletimizin fedakarlığı, Mehmetçiğimizin cesareti ve kahramanlığı ile en kısa sürede aşacağız” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği askeri operasyonların önemine vurgu yapan Karamollaoğlu, “Son dönemde ülke olarak karşı karşıya kaldığımız terörist saldırılar sınır güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye’nin sınır güvenliği sağlama ve terörü kaynağında kurutma amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar, meşru müdafaa hakkının bir gereğidir. Millet olarak Mehmetçiğimizin yanındayız. Milletimizin birlik ve beraberliği, askerimizin fedakarlık ve cesareti ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Bu temenni ile El Babharekatı sırasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah ülkemizin, milletimizin yardımcısı olsun” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

Karlov'a saldırmak Rusya'ya saldırmak gibi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın danışmanı FETÖ'den tutuklandı.

Kılıçdaroğlu'ndan El Bab açıklaması geldi

Kılıçdaroğlu'ndan El Bab açıklaması geldi

Kılıçdaroğlu, El Bab operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

 

TBMM Başkanı Azerbaycan'da

TBMM Başkanı Azerbaycan'da

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan ziyaretinde.

Meclis'ten geçti! Para ve hapis cezası

Meclis'ten geçti! Para ve hapis cezası

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı'nın ilk dört bölümünde yer alan 112 madde Meclis'ten geçti.

 

Erdoğan'ın doğum gününde açılacak

Erdoğan'ın doğum gününde açılacak

Türkiye'nin en büyük projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı.

Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e mektup

Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e mektup

Kılıçdaroğlu, yaşanan kötü hadise nedeniyle Vladimir Putin'e mektup yazdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya