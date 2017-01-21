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Tendürek Dağı'ndan PKK operasyonu!

Tendürek Dağı'ndan PKK operasyonu!.18218
  • Giriş : 21.01.2017 / 17:50:00
  • Güncelleme : 21.01.2017 / 18:04:07

Güvenlik güçleri Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlere karşı operasyon başlattı.

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Ülkenin dört bir yanında yuvalanan hainler için güvenlik güçleri başarılı operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda teröristler sıkıştırıldı.

Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı'ndan havalanan helikopterler Tendürek Dağı'na gitti. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor.

LİCE, KULP, SİLVAN VE HAZRO

Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla 18 Ocak'ta başlatılan "Bayrak-38 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Muhammed Said Çelik Operasyonu" başarıyla tamamlandı. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı biri doğal mağara olan 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi - 28 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bir cezaevi firarisi ile 9 terör örgütü iş birlikçisi şüphelisinin gözaltına alındığı operasyonda, 2 ton 944 kilogram esrar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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