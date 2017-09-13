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Tendürek'te operasyon: 5 terörist öldürüldü

Tendürek'te operasyon: 5 terörist öldürüldü.18218
  • Giriş : 13.09.2017 / 13:03:00

Ağrı'da Tendürek dağı Keçitepesi bölgesinde operasyon düzenlendi.

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Sepet Beşik

Ağrı'da Tendürek dağı Keçitepesi bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 terör örgütü üyesi 5 terörist öldürüldü.

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