Tendürek'te operasyon: 5 terörist öldürüldü
Ağrı'da Tendürek dağı Keçitepesi bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 terör örgütü üyesi 5 terörist öldürüldü.
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