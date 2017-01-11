Tente faciasında flaş gelişme!
Ataköy'de bulunan bir caminin avlusunda kar ve fırtına nedeniyle cenaze namazı sırasında tente çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralanmıştı.
Meydana gelen bu acı olay sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Tente faciası ile ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.
Savcılık, emniyete olayda sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi için talimat verdi.
Olayda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenilirken, cami imamı Adem Karabeyin de emniyet tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi. Yapılan soruşturma sonucunda, olayla ilgili olarak ihmali bulunan kişi veya kişilere dava açılacak.
DİĞER HABERLER
Çorum'da FETÖ'den 9 kişi daha tutuklandı!
FETÖ soruşturması kapsamında Çorum'da bir operasyon gerçekleştirildi.
Batman'da 15 kişiye FETÖ tutuklaması
FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyelerine Batman'da operasyon düzenlendi.
İstanbul'da alarm! Yol kapatıldı
İstanbul Kağıthane'de üst geçide bırakılan paket polisi alarma geçirdi.