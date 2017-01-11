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Tente faciasında flaş gelişme!

Tente faciasında flaş gelişme!.23512
  • Giriş : 11.01.2017 / 15:50:00

Ataköy'de yaşanan facia ilgili önemli bir gelişme kaydedildi.

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Ataköy'de bulunan bir caminin avlusunda kar ve fırtına nedeniyle cenaze namazı sırasında tente çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de ağır yaralanmıştı.

Meydana gelen bu acı olay sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Tente faciası ile ilgili soruşturma açıldığı öğrenildi.

Savcılık, emniyete olayda sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi için talimat verdi.

Olayda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenilirken, cami imamı Adem Karabeyin de emniyet tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi. Yapılan soruşturma sonucunda, olayla ilgili olarak ihmali bulunan kişi veya kişilere dava açılacak.

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