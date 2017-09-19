TEOG için flaş açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili özel okul temsilcileriyle buluşacak..
TRT
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