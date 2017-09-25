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TEOG sınavı için Başbakan'dan açıklama

TEOG sınavı için Başbakan'dan açıklama.17941
  • Giriş : 25.09.2017 / 12:21:00

TEOG sınavı için Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası kaldırılması gündeme gelen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı için Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

Başbakan, "TEOG'un yerine üç ayrı çözüm üretiliyor. Her lisenin kendi sınavını yapması.Ortaokul sertifikasyon sistemi. Üçüncü yöntem de ortaokul bazlı yerleştirme" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım 1 milyon 200 bin öğrenci ve ailelerini ilgilendiren TEOG sınavı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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