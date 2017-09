TEOG yerine o sistem gelecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan, bir ay içerisinde yeni sistem ile ilgili kararın Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirtti.Yılmaz, "Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, "tamamdır" denildikten sonra hemen açıklarız" dedi. Bakan Yılmaz, üniversiteye giriş sınavında değişiklik olup olmayacağına ilişkin olarak, "Üniversiteye girişi de birden fazla yapın diye programımızda var" açıklamasında bulundu.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , TRT Haber'de eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.TEOG'un kaldırılmasına ilişkin Yılmaz, "Kalkan TEOG bir öncekilerden daha iyiydi. Yeni sistem de TEOG'dan daha iyi olacak" dedi. Bakan Yılmaz, yeni sistem için "Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, "tamamdır" denildikten sonra hemen açıklarız" diye konuştu.Bakan Yılmaz, üniversite sınavlarında değişikliğe ilişkin olarak da, "Bizim programımızda var, 'üniversite sınavları birden fazla yapılacaktır' diye. Üzerinde çalışıyorlar. Olgunlaştığında inşallah halkımızın önünü sunulacak" dediBakan Yılmaz, öğretmen atamaları, yeni müfredat ve milli bayramlarla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları;(TEOG'un kaldırılması) Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz. 25 yaşına kadar bir sınavdan bir sınava gidiyor. Spor yapabiliyor mu? Türkiye'nin şu andaki eğitim seviyesi, geçmiş yıllardan çok çok ileridedir.2002'de yaşam ömrü ortalaması 75.5'ti, şimdi yaş 78'i geçti. Eğitirseniz insanınız daha uzun yaşar. Refahınız artmış, ömrünüz artmış. Peki, niçin bu değişiklik? Hedefimiz büyük.Daha iyi gideceğiz. Nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Nitelikli bilim adamına sahip olmak lazım. 2002'de ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 153 milyar dolar.Çok net, bana da geliyor, hep değişiklik. Evet ama daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye. Dolayısıyla diyoruz ki, bize güvenin.Bu yıl sınavı yapmıyoruz. Yerine ne gelecek? Ortaokulda bir şey verilmiyor, liseye hazırlık için, lisede bir şey verilmiyor, üniversiteye hazırlık için. Bu doğrultuda gidiliyor. İlkokulda kalsa dahi birtakım becerileri kazanmış olması lazım. Ortakokulda becerilerini kazanması lazım.Sınav mutlaka öğretim programının ayrılmaz bir parçasıdır. Ölçme değerlendirme olmadan evlatlarınızın hangi seviyede olduğunu bilemezsiniz. Bizdeki test olması. Mümkünse a,b,c test usulünden... hepimiz aynı odadayız, farklı dünyalardayız. Aile içi iletişim aksar mı aksar. Kendisi ile barışık olsun. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olabilmek için eğitimin kalitesini artırmak lazım. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Alternatifler bize geldikten sonra Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Ek kısa zamanda velilerimizin önüne bir sonuç çıkaracağız. Bu yıl ilk defa, sosyal, kültürel, spor faaliyetlerini öğrencilerimizin, kayıt altına alıyoruz.1 milyon 300 bin ortaokul öğrencisi var. Her okul kendi yapsın diyen var. Herkesin mahallesindeki okula alın diyen var. Bazı okullar, tarihi birikimi olanlar, Ankara Fen, İstanbul Erkek Lisesi gibi okullar için Matematik, Fen ve Türkçe ortalamasının 85 üzerinde olması gerekir diyen oluyor. Açık uçlu soru sorun diyen oluyor. Açık uçlu sorulara ne cevap verdiği, notları da ailesine gönderin ki ailesi de değerlendirsin. Bu da bir başka alternatif. Bütün ihtiyaçları göz önüne alarak bir çalışma yapacağız.Kalkan TEOG bir öncekilerden daha iyiydi. Yeni sistem de TEOG'dan daha iyi olacak. Sadece sınav dikkate alınmıyordu, not ortalaması da alınıyordu. Eskisinden çok daha iyi bir sistemi çalışıyorlar.Milli Eğitim Bakanlığımız ölçme değerlendirme konusunda Türkiye'nin en uzman kuruluşu. Bakanlar Kuruluna sunacağız. Bir ay içerisinde Bakanlar Kurulu'na sunarız, "tamamdır" denildikten sonra hemen açıklarız.Ne zaman olur bilmiyorum. Aybüke öğretmenimizin şehit olduğu gün kardeşi o gün sınava girdi. Bazen böyle, kişinin ailesinde kayıp olduğu gün sınava girmek durumunda da kalıyordu. Bizim programımızda var, 'üniversite sınavları birden fazla yapılacaktır' diye. Üzerinde çalışıyorlar. Olgunlaştığında inşallah halkımızın önünü sunulacak.En katılımcı müfredatı hazırladık. Olanla değil, olmayan şeylerle suçluyorlar. Önce insaf sahibi olun sonra hakkı teslim edin. Fen liselerin fiziğinde, kimyasında var. Matematiğinde var, Atatürk konusu. Müzikte var, 10. Yıl Marşı da var. Biz ilkokulda kendi evinin adresini bilmeyen çocuğa Atatürk'ün hayatını bileceksin diyoruz. Bazen şeytan taşlamaktan dikkatimiz dağılıyor.Darwin de var. Bunun yanında İbn-i Sina'yı da Aziz Sancar'ı da bilin diyoruz. Yerli insanların konulması rahatsız ediyor. İstiyorlar bu kendi değerleri ile onur duyulmasın. "Kusura bakmayın" diyoruz. Evrim ailesinden olan, mutasyon, gen, doğal seleksiyon, hepsi var ancak bazı konuları ise, bu sınıf seviyesinde verilecek konu değil dedik. Biyomlar var. Coğrafi bölgeye özgü bitkisel topluluklar. Coğrafyaya alalım dedik. Felsefenin saatini biz artırdık. İnsanın düşünmesini, eleştirler bakış kazanmasını biz istiyoruz.Bakanlar Kurulu yönetmeliği var. Burada bütün bayramların nasıl kutlanacağı yazıyor. Okullardaki etkinlikler bizimle ilgili. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak, ne güzel bir söz. Başka kelime bulamıyorum.İkili eğitimi 2019'un sonuna kadar kaldıracağız. Okul öncesi eğitim geçen yıl yüzde 74'e çıktı. Okul öncesi eğitimde öğrencilerimizi değil, öğretmenlerimizi taşıyacağız. Okul öncesi eğitim, ikili eğitim ve yabancı dilde eğitimde sonuç aldık.Aileler, bir okula evlatlarını vermiyorsa, ailelerin göndermediği bir okula bir göndermeyiz.Sözleşmeli öğretmenliği "iyi ki getirdiniz" dediler. Bir yıllık eğitim süresi ile öğretmenlerin öğrencilerini tanıyabilmesi mümkün değildir. Her yıl sözleşme imzalayacağız, performansına bakacağız. Bir özel okul zincirine sahip bir kardeşimiz, "sayın Bakanım en iyi öğrenciler, en iyi öğretmenler sizde" dedi. 4 yıl kalacak, 4 yılın sonunda başarılı olan kadroya alınacak. 2 yıl daha kalacak. Biz bu sistemle Milli eğitimin temel kanunun gereğini yapmış oluyoruz. Mülakat, mevcut kanunumuzda da var.Geçen yıl 50 bin öğretmenin atmasını yaptık. Bu yıl 20 bin yaptık. Gelecek yıl da talebimizi sunacağız ve bütçenin durumuna göre izin verecekler. 2018 yılında 20 bine yakın öğretmenin atamasını yapacağız.HABERTURK