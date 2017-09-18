TEOG yerine o sistem geliyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası TEOG sınavını kaldırma çalışmaları başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, sınavsız model seçeneğinin değerlendirildiğini belirtti.
MEB müsteşarı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, "Liselere geçişte sınavsız bir dönem başlayacak. Çalışma grubu oluşturuldu. Kasım ayında TEOG'un yapılıp yapılmayacağı kamuoyu ile paylaşılacak" dedi. Tekin, yeni modelin Cumhurbaşkanı'na sunulacağını söyledi. Tekin, konuyla ilgili Çarşamba günü açıklama yapılacağını sözlerine ekledi
HABERTURK
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