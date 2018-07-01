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Tepki çeken tweet: Soylu, Karayılan'dan zararlı

Tepki çeken tweet: Soylu, Karayılan'dan zararlı.13406
  • Giriş : 01.07.2018 / 09:02:00

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.

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24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla HDP'yi destekleyen CHP, Batı'da verilen oylarla örgütün partisini Meclis'e taşıdı.

CHP'den HDP'ye yapılan güzellemeler artık Kandil'e taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, örgüte sempatisini açık bir şekilde yazdı.

'MURAT KARAYILAN DAHA İYİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla terörle mücadeyi yeni bir döneme sokan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Bekaroğlu, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ı övdü.

CHP'li vekil, "Süleyman Soylu, bu milletin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğine terör örgütü lideri Karayılan'dan daha çok zarar vermiştir." diye yazdı.

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