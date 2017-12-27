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Terim: Eskiden biz söylemeden haber çıkmazdı

Terim: Eskiden biz söylemeden haber çıkmazdı.12495
  • Giriş : 27.12.2017 / 08:16:00

Teknik adam Fatih Terim, Florya'ya gelen eski futbolcularla ilgili konuştu.

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Sepet Beşik

Yeniden Galatasaray'ın başına gelen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Bucaspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında basında çıkan haberleri değerlendirdi.

,Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim,  bu tip maçların ciddi oynanması gerektiğini belirterek, "Yoksa her türlü sürprize  açıktır. Herkes mücadele ediyor. Futbolcularımın oyunundan ve ciddiyetinden  memnunum." dedi.

Bucaspor karşısında fazla forma şansı bulamayan oyuncularını tercih  ettiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda yeterli skoru aldılar.  İkinci yarıda ise çok pozisyona girdiler. İyi işler yaptılar. Oyunun kontrolü  bizdeydi. Çok gol kaçırdılar ama hiç bırakmadılar. Takımda az süre almak, maç  oynama alışkanlığı açısından kolay bir şey değildir. Bugünkü performanslardan çok  memnunum." ifadelerini kullandı

"Çıkarılacak önemli mesajlar var"

Terim, göreve geleli sadece günler olduğunu aktarırken, bazı  oyuncuların yükselen performanslarına dikkati çekerek, "Buradan çıkarılacak  önemli mesajlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Yasin Öztekin'in performansını örnek gösteren Terim, şunları söyledi:

"Bazen çok konuşmaya gerek kalmaz. Hadiseler bir şeylerin mesajını  verir. Muhakkak bir şeyleri değiştirmek için geldik ve inşallah değiştirebiliriz.  Buna inanıyoruz. Her geçen gün daha iyi olacaklar. Mutlu olmayan hiçbir insan,  performansını yukarı çekemez. Büyük takımlarda oynamak kolay değildir. Fırsat  yakalandığında, ben olsam bırakmam. Şimdi devre arası geldi. Kadrodaki 28 kişiyi  revize etme şansımız var. Formayı kim istiyorsa, o burada kalır. Karşılıklı çok  çabuk anlaşacağımızı ümit ediyorum. Yoksa ben birkaç günde çok bir şey yapmadım."

Konuşmasında Selçuk İnan'a özellikle değinmek istediğini vurgulayan  sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Tam bir kaptan gibi oynadı. Belli ki fiziksel eksiği  var. Daha önce çıkmak için işaret etti ama ben biraz daha oynattım. Onun  Galatasaray için yaptıklarını unutmamalıyız. Böyle önemli hizmetleri bulunan  oyuncularımızı daha toleranslı karşılamalıyız." diye konuştu.

Bucaspor ağlarını 2 kez havalandıran Sinan Gümüş'ten beklentilerini de  aktaran Terim, "Çok yetenekli bir futbolcumuz. Onun da hataları vardır. Ben  kendisini beğeniyorum. Çok da iyi şeyler bekliyorum. Eğer Sinan bu formayı almak  istiyorsa, kimse üzerinden çıkaramaz. Kendisine aynı şekilde söylediğim için  burada aktarıyorum. Daha çok çalışacak. Söylemde iyi oyuncu, eylemde de daha çok  koşacak, mücadele edecek. Takımın ender sol ayaklılarından biri." şeklinde görüş  belirtti.

"Bir iki mevkiye takviye gerekiyor"

Devre arası transfer dönemi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Terim,  şunları kaydetti:

"Başkanımızla ve yönetici arkadaşlarımızla bir araya geleceğim. İşimiz  çok, vaktimiz az. Ocak ayının 7'sinde tekrar çalışmalara başlayacağız. Bu tarihe  kadar bazı şeyleri bitirmemiz lazım ki olası gelecek oyuncu bizimle idmana  çıkabilsin. Geleceklerin ve gideceklerin bir an önce belli olması önemli.  Futbolcu almak güzel de, satabilmek de önemli bir beceri. Bunlar önemli işler.  Bir iki mevkiye takviye gerekiyor. Mariano'nun iyileşmesiyle sağ kanat tamam  olacaktır ama yine eksiğimiz var. Bazen aklımızda olmayan imkanlar da çıkabilir.  Fazla harcamadan, akılcı şekilde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum.  Önümüzde dolu dolu çalışabileceğimiz 1 haftamız var. Herkes çalışıyor. İnşallah  hızlıca Galatasaraylılarla buluştururuz."

Sezon başında adı geçen ve devre arası için anlaşıldığı ileri sürülen  Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın durumunun sorulması üzerine  sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Bende önce zaten gelişmiş ve ilişkiyi  anlattıklarında sanki devre arasında gelebilir ümidi vardı. Ama olmayabilir de.  Bir şerh koymak lazım. Doğru bir transfer ve iyi bir oyuncu. Ümit ederim devre  arası olur. Kısa sürede karar verip, eyleme geçme zorunluluğunda olduğumuz için,  alternatifleri de düşünmemiz lazım." şeklinde konuştu.

"Florya, haber merkezi gibi olmuş"

Fatih Terim, geçmiş dönemde birlikte çalıştığı Hasan Şaş ve Ümit  Davala'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kendisini ziyaret ettiği  hatırlatılıp, bu isimlerin yardımcı antrönerleri olup olmayacağı yönündeki soruya  tepkili bir yanıt verdi.

Tesislerde olup bitenin medyaya yansımasından rahatsızlık duyduğunu  anlatan Terim, "Florya, haber merkezi gibi olmuş. Eskiden, biz söylemeden hiç  haber çıkmazdı. Bazı alışkanlıklar artmış. Hasan da Ümit de 'hayırlı olsun'  ziyaret için geldiler. Sağolsunlar, güzel bir jest yaptılar. İkisi de  Galatasaray'ın önemli figürleri. Gerekirse olabilir ama ben açıklayacağımı  söyledim. Gelmeleri kadar doğal bir şey yok. Bugün sadece ziyarete geldiler. Ama  haberlerin yıldırım hızıyla çıkması dikkatlerden kaçmadı. Hiç hoşlanmadım bu tip  haberlerin çıkışından. Gizli bir şey yapmıyoruz ama orayı halletmemiz lazım."  değerlendirmesinde bulundu.

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