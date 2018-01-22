Terim, Gomis'i Kayserispor kadrosuna almadı
Galatasaray Kulübü'nde ödemeler aksayınca Gomis sakatlık bahanesiyle idmanlara çıkmadı. Fatih Terim ise Gomis'i Kayseri maçı kadrosuna alınmadı.
Fanatik gazetesinin haberine göre, Fatih Terim, Fransız golcü Gomis'i kadro dışı bıraktı. Bir süredir alacakları ödenmeyen Gomis, sarı-kırmızılı ekibin antrenmanlarına katılmıyordu. Yeni yönetimin gelişiyle ödemesi biraz daha geciken Fransız yıldızla yaşanan kriz sonrası Fatih Terim, Gomis'i kadroya almadı.
Sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmayan Gomis, Kayseri kafilesine dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni başkanı Mustafa Cengiz, oyuncuların alacaklarını kısa sürede ödemek için çalışmalarını sürdürüyor.
FANATİK
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