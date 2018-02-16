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Terim: Kadıköy'e lider gider lider döneriz

Terim: Kadıköy'e lider gider lider döneriz.12495
  • Giriş : 16.02.2018 / 08:50:00

Ünlü teknik adam Fatih Terim, takımına dair iddialı açıklamalar yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de şampiyonluğu kovaladıklarını ve Kadıköy'e lider gidip lider döneceklerini söyledi.

Antalyaspor'u mağlup ederek ligde zirveye oturan Galatasaray'da şimdi koltuğu korumanın hesapları yapılıyor.

Birisi kupa olmak üzere 6 maçlık zorlu bir seriye girilirken teknik direktör Fatih Terim'in hedefi 26. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine kazasız belasız çıkmak.

Kasımpaşa maçı öncesi uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe karşısında psikolojik üstünlük kurmak için Kadıköy'e lider gitmeliyiz" dedi

Ligde sırasıyla Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konyaspor'la oynayacakları maçlar için oyuncularından tam konsantrasyon isteyen tecrübeli teknik adam, "Maç maç ilerleyeceğiz. Her maça kazanmak için çıkacağız ve Fenerbahçe karşısında psikolojik üstünlük için Kadıköy'e olarak lider gideceğiz lider de döneceğiz" ifadesini kullandı.

6 maçlık seride 4 deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatan Terim, "Kritik haftalara girdik ve Sivas'taki mağlubiyetin tekrar etmesini istemiyorum. Pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa maçından başlayarak her maçımıza galibiyet için çıkmalıyız" dedi. Oyuncular da kendisine galibiyet sözü verdi.

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