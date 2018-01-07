Terim, Milli futbolcuyu Galatasaray'a getiriyor!
Galatasaray’da ara transfer döneminde birçok isim gündeme gelirken Teknik Direktör Fatih Terim'in aklındaki asıl isim ortaya çıktı: Emre Mor.
İkili ilişkilerini devreye sokarak sarı-kırmızılı yönetime yardımcı olmak isteyen İmparator, Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde A Milli Takım'a kazandırdığı gurbetçi oyuncu ile bir konuşma gerçekleştirdi.
Eski öğrencisini Galatasaray'a çağıran Terim, “Seve seve gelirim hocam” yanıtını aldığını yöneticilere bildirdi.
Celta Vigo'da arka planda kalan ve bu sezon ligde sadece 10 maçta 224 dakika süre alabilen 20 yaşındaki futbolcu, daha fazla giymek istediği için olumlu yanıt verip Terim'in teklifini kabuletti.
Öncelikli hedef, Emre Mor'un sezon sonuna kadar kiralanması. Genç gurbetçi yıllık 2 milyon Euro'ya oynuyor. Fatih hocanın, Sofiane Feghouli'yi 10 numaraya çekip Emre'yi Garry Rodriguesile birlikte kanatlarda kullanmayı planladığı öğrenildi.
Bu, Terim'in gözüne şimdilik giremeyen Younes Belhanda'nın yedek kalması anlamına geliyor.
SKOR
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