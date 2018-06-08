Facebook Twitter Rss

Termometreler 44 dereceyi gösterdi!

Termometreler 44 dereceyi gösterdi!.27991
  • Giriş : 08.06.2018 / 13:53:00

Adana'da sıcaklar etkisini yoğun şekilde göstermeye başladı. Termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre haziran ayında en yüksek sıcaklık ortalaması 31.7 dereceyken Adanada hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü. Termometreler güneş altında, 44 dereceyi gösterdi.

Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı.

Sokak hayvanları da su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret gösterdiklerini, ilerleyen aylarda hava daha da sıcaklaşınca serin yerlerde tatil yapacaklarını söyledi.

BDDK Başkanı: Moody's'in kararı gayri ahlaki

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye ilk öneri!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TANAP açılışına Erdoğan katılacak

TANAP açılışına Erdoğan katılacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesi hakkında bilgi verdi.

Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi

Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

 

Festivale izin yok!

Festivale izin yok!

Salda Gölü'nde 30 bin kişinin katılacağı festivale izin çıkmadı.

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

İDO, arabalı vapurda kredi kartı döneminin başladığını açıkladı.

 

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa 'başörtüsü' sözü

Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşa 'başörtüsü' sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gitti.

Ankara'da AVM'ler 2 gün kapalı!

Ankara'da AVM'ler 2 gün kapalı!

Ankara Valiliği, şehirde bulunan alışveriş merkezleri ile ilgili flaş bir karara imza attı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya