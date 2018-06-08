Termometreler 44 dereceyi gösterdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre haziran ayında en yüksek sıcaklık ortalaması 31.7 dereceyken Adanada hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçüldü. Termometreler güneş altında, 44 dereceyi gösterdi.
Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı.
Sokak hayvanları da su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret gösterdiklerini, ilerleyen aylarda hava daha da sıcaklaşınca serin yerlerde tatil yapacaklarını söyledi.
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