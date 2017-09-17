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Terör koridoruna izin yok!

Terör koridoruna izin yok!.18514
  • Giriş : 17.09.2017 / 08:11:00

Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridoruna sert bir şekilde karşı çıkıldı.

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Genelkurmay Başkanı Akar, Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerinde hain örgütün kurmak istediği terör koridoruna sert bir dille karşı çıktı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı. Burada ABD’li meslektaşı Joseph Dunford ile biraraya gelen Akar, Suriye ve Irak’ın kuzeyini kapsayan bölgede terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. ABD’nin PKK’ya destek vermesinden ötürü Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı bizzat muhatabına ileten Akar, Suriye’nin İdlib kentinde de güvenliği Türk askerinin sağlayacağını hatırlattı. NATO toplantısı çerçevesinde Akar, Dunford’un dışında ayrıca İtalya, İngiltere ve Romanya Genelkurmay başkanları ile de görüştü.

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