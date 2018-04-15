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Terör örgütü Boko Haram'ın kalesine operasyon

Terör örgütü Boko Haram'ın kalesine operasyon.26461
  • Giriş : 15.04.2018 / 08:33:00

Boko Haram'ın "kalesi" olarak bilinen Sambisa Ormanı'na operasyon düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Bütün dünyada tehlike saçan terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor.

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa Ormanı'nda, Boko  Haram'a karşı operasyon düzenlendi. Ordu Sözcüsü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada,  operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 3'ünün yakalandığını belirtti.

Nwachukwu, operasyonda örgüte ait çok sayıda mühimmat ele  geçirildiğini kaydetti. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör  örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da  kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi  göç etmek zorunda kalıyor.

TRT

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