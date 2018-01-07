DEAŞ'ın silahı PKK'lılardan!
Terör örgütlerinin Türkiye üzerindeki hain planlarında nasıl ortaklık ettikleri bir kez daha ortaya çıktı.
İstanbul’da geçen yıl 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı törenlerini kana bulamayı planlayan DEAŞ’lı teröristler Mücahit Şahin P. (27), Avusturya vatandaşı eşi Sezgen P., Can Y. ve eşi Hatice Y., 27 Ekim 2017 gecesi Arnavutköy ve Esenyurt’taki evlerinden ayrılıp bomba yüklü otomobil ile harekete geçti.
56 BOMBA DÜZENEĞİ VE 67 BOMBA KALIBI
Gazete Habertürk'ün haberine göre DEAŞ’lı bombacılar, bir fırında gizledikleri 4 bomba düzeneğini, Bayrampaşa’da bir AVM’nin emanet dolabına sokmayı başardı. İddiaya göre, bombacılar araçlarındaki diğer bomba düzeneklerini de patlata patlata 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören alanına kadar gitmeyi planlıyordu. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bombacıların Bayrampaşa’daki AVM’de olduklarını tespit ederek 28 Ekim günü film gibi bir operasyon düzenledi. 4 terörist yakalanırken, araçlarında 52 bomba düzeneği, 67 bomba kalıbı, 4 canlı bomba yeleği ve 2 tabanca ele geçirildi.
DEAŞ bombacılarının İstanbul’u kan gölüne çevirmeye çalıştığı ve 40’tan fazla saldırıda kullanabileceği belirtilen 56 bomba düzeneği ile 67 bomba kalıbının fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. Bombaların TATP ve 16 ayrı kimyasal maddenin karışımıyla hazırlandığı belirlenirken, DEAŞ’lı terörist Mücahit Şahin P.’nin kimya eğitimi aldığı ve Suriye’de özel olarak bombacı olarak eğitildiği öğrenildi.
2 ZANLI TUTUKLANDI
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’lı bombacıların otomobillerinden çıkan 2 adet tabancanın da izini sürdü. Bombacılara tabanca temin edilmesine aracılık eden Ferhat K. ile tabancayı satan PKK terör örgütü üyesi ‘Kolsuz’ kod adlı Abdülmenik U. gözaltına alındı. 2 zanlı, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Abdülmenik U.’nun, PKK terör örgütü adına Sultangazi’de el yapımı bomba düzeneği hazırlarken yaşadığı bir patlama nedeniyle kolunu kaybettiği öğrenildi.
DİĞER HABERLER
Adana'da 5 milyon liralık uyuşturucu yakalandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçiril
İstanbul'da faciadan dönüldü!
Beylikdüzü'nde LPG ile çalışan araç gaz dolumu yaptıktan kısa süre sonra alev alev yandı.
Kadıköy'de restoranda kavga: 2 ölü
İstanbul Kadıköy'de bir restoranın müşterileriyle valesi arasında silahlı kavga çıktı.
Şanlıurfa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaatta kalıp olarak kullanılan tahtalarla yüklü traktörle otomo
Konya'da büroya saldırı: 3 ölü
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaar ve müteahhit bürosuna saldırı düzenlendi.