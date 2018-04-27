Terör örgütü DEAŞ'ın yöneticisi yakalandı
Dünyanın dört bir yanında kanlı terör örgütünün DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr Zor ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile yöneticisi K.E.H. İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, DEAŞ'ın Deyr ez-Zor ili ve çevresinin sözde komutanı (emir) olduğu belirlenen K.E.H'nin kentte bulunduğu tespit edildi.
Yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlerin arasına karışan K.E.H, polisin operasyonuyla yakalandı.
K.E.H'nin, 14 Aralık 2017'de Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumlularından olduğu, aynı zamanda örgütün elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin en yakınındakilerden, infaz videoları yayımlayan ve ölmesi durumunda yerine geçirilmesi planlanan Saddam Cemal'in yakın akrabası olduğu belirlendi.
K.E.H'nin, Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığı, yaralı haldeki görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.
Aynı operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları nedeniyle bölgeden kaçtıkları belirlenen örgütün elebaşılarından M.M, M.E.Z. ile Ö.M. de yakalandı.
Operasyonla örgüte büyük darbe vurulduğu belirtildi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 elebaşının işlemleri sürüyor.
NTV
DİĞER HABERLER
İstanbul'da operasyon düzenlendi: 8 gözaltı
İstanbul'da terörle mücadele ekipleri bu gece yarısı harekete geçti.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Yol kavgasında kan döküldü!
Bursa'da çıkan yol verme tartışmasında 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.
Bedelli için AK Parti MKYK’da oylama
Türkiye'de birçok vatandaş tarafından beklenen bedelli askerlik ile ilgili önemli bir gelişme yaşand
Dikkat! İstanbul'da rekor bekleniyor!
Yurt genelinde hava sıcaklığı artması beklenirken İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 27 derece olacak.