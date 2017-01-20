Terör örgütü DEAŞ, Roma Tiyatrosu'nu yıktı
Dünyanın dört bir yanında terör saldırıları yapan DEAŞ tarihi eserleri yok etmeye devam ediyor. Suriye'deki Palmira antik kentinde Roma Tiyatrosu'nun bir bölümünü yok etti.
Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'ndan aktardığına göre DEAŞ bununla birlikte Palmira'nın meşhur dört sütunlu yapısı Tetrapylon'u da yerle bir etti.
2015'te DEAŞ'ın ele geçirdiği Palmira, 2016'nın Mart ayında Rusya'nın desteğiyle tekrar Suriye hükümetinin kontrolüne geçmişti.
Örgüt, geçtiğimiz Aralık ayında Palmira'ya saldırarak ikinci kez kentin kontrolünü ele geçirmişti.
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