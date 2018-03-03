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Terör örgütü lideri Müslim ilk kez konuştu

Terör örgütü lideri Müslim ilk kez konuştu.15184
  • Giriş : 03.03.2018 / 12:31:00

Terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim ilk kez konuştu.

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Sepet Beşik

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eski lideri Salih Müslim, geçtiğimiz günlerde Çekya'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Yaşanan olay sonrası Müslim'den ilk açıklama geldi.

Çekya’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, Beşar Esad yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin arka planını açıkladı. Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.

Euronews’e konuşan Salih Müslim, Afrin konusunda Esad yönetimiyle doğrudan bir temaslarının olmadığını söyledi. Müslim, “Rejimle bir anlaşma ya da doğrudan iletişimimiz yok. Suriye sürekli egemenlikten bahsediyor. Bu herkes için bir öncelik. Hiçbir zaman Suriye’den ayrılacağımızı, ülkeyi böleceğimizi söylemedik fakat Türkiye’nin operasyonunu söz konusu egemenliğin ihlali olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şam yönetiminin Afrin’e asker yollama kararını da değerlendiren Müslim, “Rejimin yardıma çağrılması konusuna gelince, bu tamamen Afrin’deki yönetimin kararı. Şam yönetimine, ‘Eğer egemenliğinizi korumak istiyorsanız biz yardım etmeye hazırız’ dediler. Bazı silahlı birimler sınıra geldi fakat ciddi bir etkileri olmadı. Bunun için doğrudan rejimle irtibata geçmedik. Bugüne kadarki tüm görüşmeler Rusya üzerinden yapıldı” dedi.

HÜRRİYET

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